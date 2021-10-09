Вдень до 14° тепла та місцями вітер: прогноз погоди в Україні на суботу, 9 жовтня

Вдень до 14° тепла та місцями вітер: прогноз погоди в Україні на суботу, 9 жовтня

Вночі буде холодно - до 2° морозу.

Погода у суботу, 9 жовтня, в Україні буде сухою, але холодною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні опади в країні не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму та Приазов'ї 4-7° тепла, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-17°.

У Києві 9 жовтня також буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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