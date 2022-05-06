Вдень пожежна небезпека, вночі - заморозки: прогноз погоди в Україні на вихідні, 7-8 травня

Вихідними, 7-8 травня, в Україні вдень переважитиме тепла погода, проте вночі у деяких регіонах можливі заморозки.

У суботу та неділю в країні буде мінливо хмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 травня у західних та Житомирській областях очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями), на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), у західних областях та на узбережжі морів 5-10° тепла, вдень в Україні 16-21°.

У неділю, 8 травня, у західних та північних областях місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у східній та південно-східній частині 1-6° тепла, вдень 18-23° тепла.

7 травня вночі у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 7-8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 7 травня буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°. 8 травня у столиці місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°. 7-8 травня у Києві та області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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