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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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71
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Вдень РФ атакувала одне з міст: пошкоджено багатоповерхівку, є потерпілі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вдень РФ атакувала одне з міст: пошкоджено багатоповерхівку, є потерпілі

© Associated Press

Вдень 11 липня російська армія атакувала Ізюм у Харківській області. Є потерпілі місцеві мешканці.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Армія РФ завдала удару по Ізюму. Пошкоджено багатоповерховий будинок”, - йдеться у повідомленні.

За даними влади, наразі відомо про чотирьох постраждалих, їм надається медична допомога.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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