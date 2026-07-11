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- Укрaїнa
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Вдень РФ атакувала одне з міст: пошкоджено багатоповерхівку, є потерпілі
Вдень 11 липня російська армія атакувала Ізюм у Харківській області. Є потерпілі місцеві мешканці.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Армія РФ завдала удару по Ізюму. Пошкоджено багатоповерховий будинок”, - йдеться у повідомленні.
За даними влади, наразі відомо про чотирьох постраждалих, їм надається медична допомога.
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