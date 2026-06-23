Вдень російські дрони атакували одну з областей: з'явилися подробиці

Рятувальники. / © Associated Press

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Вдень 23 червня російська армія завдала удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумської області. Зокрема, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

В одному зі старостатів Сумської громади російська «Молния» вдарила по об’єкту інфраструктури. Через удари двоє чоловіків дістали поранення. Медики оцінюють стан одного із травмованих як важкий.

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У Сумах та Стецьківському старостаті зафіксовано влучання по прибудинковій території та приватній садибі. Пошкоджено скління вікон та автомобіль. Минулося без потерпілих.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 червня, безпілотники вдарили по Одеській області. В обласному центрі під прицілом опинилося морське узбережжя. Загинула 26-річна дівчина, що відпочивала на одному з пляжів. 39-річний чоловік дістав поранення.

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