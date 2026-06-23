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Вдень російські дрони атакували одну з областей: з'явилися подробиці
Росія атакувала Сумську громаду дроном «Молния».
Вдень 23 червня російська армія завдала удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумської області. Зокрема, пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
В одному зі старостатів Сумської громади російська «Молния» вдарила по об’єкту інфраструктури. Через удари двоє чоловіків дістали поранення. Медики оцінюють стан одного із травмованих як важкий.
У Сумах та Стецьківському старостаті зафіксовано влучання по прибудинковій території та приватній садибі. Пошкоджено скління вікон та автомобіль. Минулося без потерпілих.
Як повідомлялося, сьогодні, 23 червня, безпілотники вдарили по Одеській області. В обласному центрі під прицілом опинилося морське узбережжя. Загинула 26-річна дівчина, що відпочивала на одному з пляжів. 39-річний чоловік дістав поранення.