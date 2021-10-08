Вихідними нічні морози посиляться: прогноз погоди в Україні на 9-10 жовтня

Вихідними нічні морози посиляться: прогноз погоди в Україні на 9-10 жовтня

У деяких регіонах буде ще й вітряно.

Погода на вихідних, 9-10 жовтня, в Україні буде сухою, але холодною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 9 жовтня, опади в країні не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму та Приазов'ї 4-7° тепла, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-17°.

У неділю, 10 жовтня, також буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві вихідними буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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