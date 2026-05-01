Вдень понад 50 дронів атакували Тернопіль: сталися влучання, місто без світла, багато травмованих

У п’ятницю, 1 травня, РФ масовано вдарила дронами по Тернополі. Сталися влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти. Багато поранених.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За даними міської влади, над Тернополем сьогодні вдень було понад 50 «Шахедів». Близько 20 з них вибухнули. На території міста сталися влучання.

Наслідки атаки на Тернопіль

Мер Сергій Надал також попередив, що у місті можуть бути небезпечні уламки. Своєю чергою, чільник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух додав, що в обласному центрі зафіксовано наявність нерозірваних повітряних цілей.

Тим часом в обласній прокуратурі повідомили, що росіяни атакували об’єкти у промзоні Тернополя — пошкоджено торговий центр та склади, а також інші виробничі площі.

«По місту Тернополю завдано масованої повітряної атаки понад 20-ти ворожими БпЛА. Основною ціллю були об’єкти у промисловій зоні обласного центру», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про потерпілих

Станом на 15:30 відомо про щонайменше десятьох поранених. Інформації про загиблих немає. Деякі травмовані перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

Відключення світла

Через атаку частина мікрорайонів у Тернополі залишається без електроенергії. Своєю чергою, в обленерго додали, що відбулося пошкодження електромереж. Бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень.

За даними мерії, відключення світла сталися у частині мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ, Старий парк, а також у частина масиву Сонячний.

Нагадаємо, десятки БпЛА атакували Тернопіль під час повітряної тривоги, яка тривала від 12:48 до 14:55.

Новини партнерів