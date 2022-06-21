Вдерся до туалету: у торговому центрі в Хмельницькому 28-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину

Вдерся до туалету: у торговому центрі в Хмельницькому 28-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину

28-річного хмельничанина підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

У Хмельницькому правоохоронці взяли під варту 28-річного місцевого мешканеця, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини у туалеті торгового центру.

Про це повідомили у персслужбі прокуратури Хмельницької області.

"Дівчинка зайшла до вбиральні одного із торгових центрів міста, коли невідомий чоловік силоміць відчинив двері кабінки, та не дивлячись на прохання дитини припинити протиправні дії, примусив 16 – річну потерпілу до статевого акту", - йдеться у повідомленні.

До поліції звернувся батько дівчинки, який і повідомив про інцидент, що стався 16 червня. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного. Ним виявився 28-річний хмельничанин.

Зловмисника взяли його під варту, йому загрожує позбавленням волі до 12 років.

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