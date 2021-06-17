Вдихнули випари та загинули: у Тернопільській області на агропідприємстві знайшли мертвими двох чоловіків

Правоохоронці розслідують обставини трагедії.

У Чортківському районі Тернопільської області на території одного із агропідприємств знайшли мертвими двох чоловіків. Їх виявили в каналізаційному колекторі підприємства.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Особи загиблих уже встановили - це 38-річний робітник агропідприємства та 62-річний чоловік, який допомагав на підприємстві.

Керівник агрофірми розповів, що 16 червня на підприємстві прорвало трубу. Чоловіки намагалися виявити поломку. Ймовірно, заглянули в проміжний колектор, вдихнули випари, зомліли та впали всередину.

ГУ НП Тернопільської області

Тіла чоловіків знайшли лише 17 червня. Правоохоронці відкрили провадження за ст. 271 ч. 2 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині через кроплення полів хімікатами отруїлися понад 250 селян.

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