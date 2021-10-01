"Вдома на диван постав ці пакети": в Мелітополі водій маршрутки через сумки з продуктами вигнав жінку з салону (відео)

"Вдома на диван постав ці пакети": в Мелітополі водій маршрутки через сумки з продуктами вигнав жінку з салону (відео)

Інцидент стався в маршрутці №11.

У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки вигнав жінку з салону за те, що вона поставила на сидіння пакети з продуктами.

Відео інциденту згодом з'явилося в місцевому телеграм-каналі.

На ролику видно, як жінка встає зі свого сидіння, забирає два пакети і виходить з салону. Сам же водій, який вигнав громадянку з авто, аргументував свій вчинок тим, що пакети можуть забруднити сидіння.

"Звичайно, я переживаю за своє майно. Вдома на диван постав ці пакети", — сказав водій.

У коментарях до публікації у користувачів думки розділилися. Одні кажуть, що шофер вчинив правильно, інші засуджують його вчинок.

А що такого в тому, щоб просто поставити пакет на сидіння?

Не можна було попросити поставити на підлогу? Дівчині важко з пакетами, поставила куди зручно.

Все вірно маршрутник сказав.

Невідомо, де ці пакети були. Чому не поставила собі на коліна? Люди сідають в чистому одязі.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто.

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