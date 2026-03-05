Вдома — нацгвардійці та прикордонники: деталі нового обміну полоненими

Обмін полоненими 5 березня

Україна провела черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 200 українських захисників. Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними відомства, у межах першого етапу Женевських домовленостей в Україну повернулися 200 захисників.

«Серед них — 9 бійців Національної гвардії та 17 прикордонників», — акцентували правоохоронці.

Як додав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, звільнені військові пережили важкі випробування у полоні, тому після повернення вони проходитимуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію, а також отримають підтримку для відновлення ментального здоров’я.

Міністр підкреслив, що робота над поверненням українців із полону триває постійно, навіть попри тривалі перерви між обмінами. Він також подякував президенту Володимиру Зеленському, керівництву Офісу президента та учасникам переговорної групи за зусилля у поверненні військових.

«Ми пам’ятаємо про всіх, хто ще в неволі. І продовжуватимемо роботу, доки всі наші не повернуться додому», — додав очільник МВС.

Нагадаємо, 5 березня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, у межах якого додому повернулися 200 українських захисників. Серед звільнених — військові ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, які воювали зокрема у Маріуполі, на «Азовсталі», а також на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі. Багато з них перебували у російському полоні ще від 2022 року і мають складний психологічний стан та проблеми зі здоров’ям.