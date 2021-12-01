Вдома нікого нема: у Польщі українець вкрав гаманець і заховався від поліції під диваном (фото)

Вдома нікого нема: у Польщі українець вкрав гаманець і заховався від поліції під диваном (фото)

Українцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Польщі 26-річний українець, який працює кур'єром, в одному із ресторанів Варшави вкрав гаманець відвідувача. Коли до нього прийшла поліція, то він заховався під диваном і відмовлявся виходити.

Про це повідомляє поліція Варшави.

До правоохоронців із заявою звернувся відвідувач ресторану, який повідомив про втрату гаманця. Поліція встановила, що до крадіжки причетний 26-річний українець, котрий працює кур'єром. Коли до помешкання, в якому живе підозрюваний, прийшли правоохоронці, то заробітчанин вдавав, що вдома нікого нема. Тоді поліція попередила його про те, що вони викличуть рятувальників, які спеціальним інструментом відкриють помешкання.

Коли це сталось українець заховався під диваном і відмовлявся звідти виходити. Поліції довелось його витягувати.

За злочин 26-річному чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: srodmiescie.policja.waw.pl

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