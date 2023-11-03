Вдосконалення реєстру військовозобов’язаних: Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт

Нардеп Веніславський зазначив, що буде вдосконалено функціонування реєстру, і він найближчим часом запрацює у повному обсязі.

Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт, який передбачає вдосконалення єдиного реєстру військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" і представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Я думаю, найближчим часом у нас є усі підстави сподіватися, що парламент ухвалить законопроєкт про внесення змін до закону про єдиний реєстр військовозобов'язаних, де буде вдосконалено його функціонування, і він найближчим часом запрацює у повному обсязі", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у середині жовтня повідомлялось, що в Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних і призовників, який містить інформацію про кожного військовозобов'язаного громадянина. Він наповнений уже на 90%.

Раніше ТСН.ua писав, що треба знати про е-реєстр, які дані будуть у базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн.

Читайте також: