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Вдосконалення реєстру військовозобов’язаних: Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вдосконалення реєстру військовозобов’язаних: Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт

Реєстр військовозобов’язаних / Фото: ТСН

Нардеп Веніславський зазначив, що буде вдосконалено функціонування реєстру, і він найближчим часом запрацює у повному обсязі.

Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт, який передбачає вдосконалення єдиного реєстру військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" і представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Я думаю, найближчим часом у нас є усі підстави сподіватися, що парламент ухвалить законопроєкт про внесення змін до закону про єдиний реєстр військовозобов'язаних, де буде вдосконалено його функціонування, і він найближчим часом запрацює у повному обсязі", - зазначив нардеп. 

Нагадаємо, у середині жовтня повідомлялось, що в Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних і призовників, який містить інформацію про кожного військовозобов'язаного громадянина. Він наповнений уже на 90%.

Раніше ТСН.ua писав, що треба знати про е-реєстр, які дані будуть у базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн.

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Перегляди
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