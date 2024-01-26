Вдові бійця ЗСУ відмовляють у праві народити: адвокатка розповіла про скандальний закон

В Україні заборонили використовувати сперму військових після загибелі, тож удови не зможуть народити дітей.

Медична адвокатка Олена Бабич розповіла історію вдови бійця ЗСУ, який за життя кріоконсервував сперму перед тим, як вирушити фронт. Але після загибелі військового дружина не зможе народити від нього дитину, адже нова поправка до закону забороняє використовувати біоматеріал після смерті.

Про це Бабич повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Адвокатка розповіла, що на днях консультувала вдову молодого військовослужбовця. Пара мріяла мати дітей, тож кріоконсервувала сперму чоловіка перед тим, як він вирушив на фронт. Подружжя оформило всі необхідні документи – договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження дитини.

На жаль, чоловік загинув. А його дружина тепер не зможе використати його заморожену сперму, аби завагітніти, у зв’язку з ухваленим законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".

"Нагадаю – нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким… заборонили використовувати сперму військового після його загибелі (!). З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати", – пояснила Бабич.

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"От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!" – йдеться в повідомленні адвокатки.

Вона зазначила, що не може зрозуміти мотиви ухвалення цієї заборони.

Нагадаємо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)", який Верховна Рада ухвалила у листопаді 2023 року. Закон набуває чинності 22 березня 2024 року. У пункті 3 Передкінцевих і перехідних положень закону була додана така норма: "У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як українки в судах виборюють виплати після загибелі чоловіків. Особливо це стосується прав дітей, які народились після загибелі батька на фронті.

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