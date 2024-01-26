Відмовляють у праві народити: в Раді відреагували на історію вдови військового

У Верховній Раді відреагували на історію вдови військового, якій відмовляють у праві народити.

Про це розповів в ефірі "1+1" голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"На сьогоднішній день закон навіть ще не діє, він починає діяти з 23.03 цього року і до цього моменту ніхто не має права нічого утилізувати. По-друге, закон писався дійсно для людей, які втратили унаслідок поранення репродуктивну функцію... Але в нас є стаття Цивільного кодексу, 248-а, в якій сказано, що коли людина загинула, то всі довіреності чи всі дозволи, які вона видала – вони анулюються. На жаль, в законі про допоміжні функції... не можна було прикінцево це врегулювати. Тому знаючи, що в нас до 23.03 є час, готується зміна. Вона найближчим часом буде внесена і проголосована залою... Щоб далі зраду не розкручувати: в нас не буде жодних обмежень зі зберігання (біологічного матеріалу - ред.)", - пояснив Радуцький.

Раніше повідомлялось, що в Україні заборонили використовувати сперму військових після загибелі, тож удови не зможуть народити дітей.

Нагадаємо, йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)", який Верховна Рада ухвалила у листопаді 2023 року. Закон набуває чинності 22 березня 2024 року. У пункті 3 Передкінцевих і перехідних положень закону була додана така норма: "У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією".