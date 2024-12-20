Вдову Кузьми "Скрябіна" ошукали на 1,5 млн: оголошено підозру директорці музичного лейблу

Лейбл мав передавати 70% доходу від використання інтелектуальної власності музиканта його дружині, але занижував кількість прослуховувань пісень і суми виплат.

Слідчі Нацполіції оголосили підозру директорці відомого музичного лейблу, який ошукав спадкоємців померлого лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка майже на 1,5 млн грн.

Про це повідомила Нацполіція України.

Як пояснили правоохоронці, після смерті Кузьменка авторські права на всю його творчість успадкувала дружина. Вона заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Ця компанія надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх пісень музиканта лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

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Укладена угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності Кузьменка отримуватиме його дружина, а 30% за менеджмент активів музиканта отримуватиме лейбл звукозапису.

"Проте розрахунок винагороди, яку відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років від моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики – директорка лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", – йдеться у заяві поліції.

Кіберполіцейські встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, яка займається дистрибуцією музики. Дружину Кузьменка запевняли, що закордонна фірма є їхньою дочірньою компанією і не бере жодних відсотків з прибутку. Насправді ж забиралося до 85% прибутку, а реальна кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижувалася.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого Кузьменка протягом 2017-2019 років мало принести його дружині щонайменше 1,5 млн грн прибутку.

Правоохоронці провели обшуки, допити свідків та потерпілих. Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити директору та засновнику музичного лейблу про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. За це загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Поліція оголосили підозру директорці музичного лейблу / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, ще 2021 року мати Кузьменка Ольга Михайлівна заявляла, що авторські права на творчість музиканта намагаються вкрасти. За її словами, компанія Moon Records "вчиняє варварські дії щодо прав Кузьми".

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