- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Вдруге за добу на одному маршруті: на Харківщині біля зупинки підірвалися люди, є загиблий
Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок вибуху біля дороги на Харківщині.
На Харківщині троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє поранені.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Трагічний інцидент стався поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району. Там троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі, проходячи дорогою біля зупинки.
На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
У ДСНС нагадали, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Рятувальники закликають пересуватися лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкайтися підозрілих предметів.
У разі виявлення небезпечної знахідки негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.
Зауважимо, що це вже другий підрив у цьому селі за добу. Раніше голова Золочівської громади Віктор Коваленко повідомляв «Суспільному», що 58-річна жінка наїхала велосипедом на невідомий вибуховий пристрій і підірвалася на дорозі біля Клиновоюї-Новоселівки. Жінка дістала множинні поранення ніг та рук, грудної клітини та живота, її шпиталізували.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні.