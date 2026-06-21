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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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222
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Вдруге за добу на одному маршруті: на Харківщині біля зупинки підірвалися люди, є загиблий

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок вибуху біля дороги на Харківщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Прихована загроза на узбіччях: рятувальники б'ють на сполох через випадки підриву мирних мешканців

Прихована загроза на узбіччях: рятувальники б'ють на сполох через випадки підриву мирних мешканців / © Оперативне командування "Захід"

На Харківщині троє людей підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Трагічний інцидент стався поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району. Там троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі, проходячи дорогою біля зупинки.

На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

У ДСНС нагадали, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Рятувальники закликають пересуватися лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкайтися підозрілих предметів.

У разі виявлення небезпечної знахідки негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.

/ © ДСНС

© ДСНС

Зауважимо, що це вже другий підрив у цьому селі за добу. Раніше голова Золочівської громади Віктор Коваленко повідомляв «Суспільному», що 58-річна жінка наїхала велосипедом на невідомий вибуховий пристрій і підірвалася на дорозі біля Клиновоюї-Новоселівки. Жінка дістала множинні поранення ніг та рук, грудної клітини та живота, її шпиталізували.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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