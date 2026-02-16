ТСН у соціальних мережах

Вдруге за місяць: в Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

В Одесі стався вибух автомобіля. На місці події працює поліція.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні, 16 лютого, в Одесі на вулиці Академіка Корольова вибухнула автівка — постраждав 56-річний чоловік.

Про випадок повідомили у поліції.

«Повідомлення про вибух автомобіля Toyota надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. Постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Всі обставини та причини інциденту з’ясовують.

За даними джерел «Думської», інцидентом вже зайнялася Служба безпеки України. Під машиною було встановлено саморобний вибуховий пристрій без оболонки.

Також стало відомо, що потерпілий в результаті вибуху може бути співробітником одного з оборонних підприємств.

Нагадаємо, в Одесі 6 лютого вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Вибух автомобіля у Київському районі кваліфікували як терористичний акт.

