Вдвічі більші оклади і "уявне" скорочення штату: уряд ухвалив зміни у податковій службі

Кабінет міністрів України у четвер, 18 липня, ухвалив скорочення граничної чисельності співробітників Державної податкової служби. Водночас оклади податківцям збільшили вдвічі.

Про це повідомила "Економічна правда".

Перегляд організаційної структури ДПС відбувається в межах виконання Національної стратегії доходів, яка передбачає, що реформа податкової служби має передувати підвищенню податків для громадян та бізнесу.

Але рішення про скорочення чисельності податківців не змусить їх шукати нову роботу, адже скорочується не реальний штат, а лише частина вакантних посад. Так за даними Мініфіну, станом на 1 січня 2024 року у Державній податковій службі фактично працювало 20,6 тисячі осіб, ще 4191 посада була вакантною.

Своєю постановою від 18 липня уряд скоротив граничну чисельність співробітників ДПС на 3291 штатну одиницю. Натомість чисельність центрального апарату податкової збільшили на 206 одиниць. Таким чином фактичне скорочення становить лише 3085 штатних одиниць. Отже, реального скорочення штату податківців не передбачається.

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У другій частині постанови Кабміну йдеться про збільшення вдвічі окладів податківців.

Видання наводить конкретні приклади окладів, які невдовзі отримуватимуть працівники податкової служби:

голова ДПС – зростання з 33 422 грн до 66 844 грн;

перший заступник голови ДПС – з 31 740 грн до 63 480 грн;

директор департаменту – з 19 759 грн до 39 518 грн;

заступник директора департаменту – з 15 765 грн до 31 530 грн;

начальник управління (у складі департаменту) – з 14 924 грн до 29 848 грн;

головний державний інспектор – з 10 300 грн до 20 600 грн.

Слід зауважити, що оклад держслужбовця – це лише частина заробітної плати, до якої додаються різні надбавки та премії.

Загалом протягом 2024 року на фінансування організаційних змін у ДПС держава витратить 1,338 млрд грн, з них 1,111 млрд на оплату праці. Збільшення фінансування податкової служби компенсують скоротивши на відповідну суму видатки за програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади".

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Також 18 липня уряд ухвалив законопроєкт, який передбачає збільшення податкового навантаження та зміни у сфері адміністрування податків та зборів. Зокрема, пропонується зобов'язати підприємців залучати представників ДПС до проведення інвентаризації, а в разі відмови – накладати арешт на майно.

Також Кабмін пропонує суттєво збільшити військовий збір для громадян – з 1,5% до 5%. Крім того, аналогічний збір хочуть запровадити для бізнесу:

1% від доходу – для юридичних осіб та ФОП 3 групи;

800 грн – для першої, другої та четвертої груп ФОП.

Нагадаємо, у ВР попередили про можливе підвищення податків. Законодавці найближчим часом розглянуть можливість підвищення податків, зокрема військового збору та податку на додану вартість.

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