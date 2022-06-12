"Вдячний кожному і кожній за солідарність": Зеленський - про скасування мита для України

"Вдячний кожному і кожній за солідарність": Зеленський - про скасування мита для України

Уряд працює над полегшенням доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Провідні країни погоджуються на безмитну торгівлю з Україною.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ЄС офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, а США погодилися на безмитний режим для української сталі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 червня.

"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", - зазначив він.

Також Зеленський зазначив, що наступний тиждень обов'язково принесе ще хороші новини для України.

"Сьогодні розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії.

Тож тиждень буде серйозним. І я вірю, що будуть хороші новини для України", - говорить президент.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.