"Вдячний кожному, вдячний кожній": Зеленський звернувся до медиків та людей, які зупиняють танки голими руками

"Вдячний кожному, вдячний кожній": Зеленський звернувся до медиків та людей, які зупиняють танки голими руками

Глава держави подякував медикам, які за останні п'ять днів врятували тисячі життів.

Робота лікарів зараз є однією з ключових позицій нашої оборони. Медики рятують людей цілодобово.

Про це на онлайн-брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави подякував медикам, які за останні п'ять днів врятували тисячі життів.

“Вдячний кожному, вдячний кожній, хто за цих неймовірно складних умов забезпечує наших людей усім необхідним для життя: продуктами, енергією, медикаментами. І дякую простому народу України, який голими руками зупиняє танки, а силою духу виганяє окупантів із адміністративних будівель”, — розповів Володимир Зеленський.

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