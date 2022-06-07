"Вдячний, що ми не втратили такого союзника": Зеленський відреагував на вотум довіри Борису Джонсону

"Вдячний, що ми не втратили такого союзника": Зеленський відреагував на вотум довіри Борису Джонсону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже радий, що Борис Джонсон отримав вотум довіри і залишвся прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для Financial Times.

"Я щасливий, правда. Я вважаю, що Джонсон реальний друг України. Я вважаю його нашим союзником, я вважаю Велику Британію нашим великим другом", - сказав президент України.

Зеленський зазначив, що не може коментувати внутрішньополітичну ситуацію Великої Британії, адже не вникав у деталі, але він все ж висловив вдячність тим особам, які підтримали Бориса Джонсона на цій посаді.

"Нехай вибачить мене прем'єр-міністр Борис Джонсон, що він знає більше деталей про нас, ніж я про їхні політичні деталі. Це правда, тому що ми з ним спілкуємось, як Велика Британія допомагає нам, тому що саме ми в цій ситуації у війні. Але я дуже радий. Борис - відверто нас підтримує. Борис конкретний лідер, який підтримує Україну. Я не знаю, від кого це залежало вчора, від яких конкретних людей, але я дуже вдячний, що ми вчора не втратили такого союзника. Це гарна новина", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше 28 депутатів-консерваторів публічно закликали прем'єр міністра Великої Британії Бориса Джонсона піти у відставку. Підставою для відставки Джонсона називають гучний скандал із вечірками в розпал локдауну та пандемії COVID-19 у травні 2020 року. Сам Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

У понеділок, 6 червня, Борис Джонсон отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148 і залишився на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

Зазначимо, що на посаді прем'єр-міністра Джонсон надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Політик одним із перших серед західних лідерів особисто приїжджав до України, де побачив звірства російської армії, а також зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

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