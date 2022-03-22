Вдягнений у білизну та шкарпетки ЗСУ: українські військові взяли в полон підполковника окупантів

Вдягнений у білизну та шкарпетки ЗСУ: українські військові взяли в полон підполковника окупантів

Окупанти намагалися відбити свого підполковника у ЗСУ, але безрезультатно.

ЗСУ взяли в полон підполковника окупантів. Він був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних Сил України.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Відомо, що ЗСУ взяли у полон 39 -річного Кошеля Олександра Олеговича, підполковника РФ із Владикавказу у республіці Північна Осетія.

Одразу після взяття Кошеля в полон, росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. Зокрема підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доправили до безпечного тилового місця.

Під час особистого огляду бійці бригади ЗСУ з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".

Нагадаємо, що США не змогли визначити, чи призначила Росія воєначальника, відповідального за керівництво війною РФ в Україні, через те, що російський штурм дезорганізований.