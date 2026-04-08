Вечір у темряві: «Укренерго» розширює графіки відключень на сьогодні

В Україні сьогодні, 8 квітня, збільшать обсяги відключення світла. З 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електрики.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження буде збільшений. У вечірній період максимального енергоспоживання — з 19:00 до 22:00 — в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень», — попередили в «Укренерго».

Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня споживання.

Графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, що сьогодні вдень в Україні уже раптово запровадили несподівані відключення світла.

Раніше нардеп розповів, що буде зі світлом в Україні найближчі пів року.