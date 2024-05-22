Вечірнє звернення Зеленського 22 травня: про що важливе сказав президент

Сьогодні генерал Сирський доповів про ситуацію на фронті, про напрямки основних боїв.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 22 травня звернувся до українців. Він розповів про поточну ситуацію на полі бою.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, сьогодні генерал Сирський доповів про ситуацію на фронті, про напрямки основних боїв. Передусім це Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині.

“Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати. Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни. Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці. І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський різко висловився про переговори з Росією та бездіяльність Заходу.

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