Вечірнє звернення Зеленського: президент звернув увагу на українську ППО та обстріли з боку РФ

Він каже, що росіяни будуть і надалі намагатися зламати наш захист.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 31 січня. Він зауважив, що попри велику кількість ракет та дронів, які направляє в наш бік РФ, нашій ППО вдається збивати. Проте не всі.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети та дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів”, - наголосив глава держави.

За його словами, ми зміцнюємо повітряний простір України. І нашій державі цієї зими потрібно багато пройти, оскільки терористичні атаки РФ ще будуть продовжуватися.

“Росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у Силах оборони. Я дякую всім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає і хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів – державних інтересів”, - наголосив глава держави.

Він також додав, що захист нашої держави та нашого народу - це загальна справа. Зокрема, в обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем.

"Усе залежить, звичайно, від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби в України не було таких людей, наша держава не змогла б вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні. Я дякую всім, хто воює й працює заради держави. Усім, хто допомагає. І хто додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Успішний захист держави – це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо. Як уже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів. Державних інтересі", - акцентував Зеленський.

Нагадаємо, що Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні.

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