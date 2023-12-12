Веде "антисоціальний спосіб життя" і погано бачить: на Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації

На суді чоловік пояснив, що в нього є проблеми із зором.

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через "пораду брата та істерику дитини".

Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік у травні 2023 року прийшов до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до служби в армії.

Згодом він отримав повістку та повинен був у червні 2023 року прийти до військкомату для проходження служби під час мобілізації, проте проігнорував це.

На суді чоловік розповів, що він дійсно відмовився від служби в армії. Житель Чернігівщини пояснив, що раніше не служив через поганий зір, проте цього разу ВЛК визнала його обмежено придатним і він отримав повістку. Підсудний зазначив, що відмовився від служби в армії через "істерику дитини" та пораду брата, який сказав йому не йти до війська.

Суд врахував те, що місцева селищна рада негативно охарактеризувала підозрюваного. За їхніми даними він "не працює, живе за рахунок тимчасових підробіток, веде антисоціальний спосіб життя, на нього неодноразово надходили скарги до селищної ради". Також чоловік стоїть на обліку в нарколога, притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що посягають на громадський порядок.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку.

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