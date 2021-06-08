Ведмедиця відгризла пів обличчя: на Прикарпатті чоловік дивом вцілів після зустрічі зі звіром (відео)

Лікарі збирали обличчя Дмитра по частинах, деякі фрагменти навіть знайшли лісники на місці нападу.

Мешканець Івано-Франківської області Дмитро декілька років тому зустрів у лісі ведмедицю. Тварина дуже понівечила його тіло. Ведмедиця розгулювала за менш ніж кілометр від села Уторопи, де місцеві завжди збирали гриби та ягоди, і ведмедів там ніколи до цього не зустрічали. Утім цей день став винятком.

Вперше за 8 років Дмитро розповів, що трапилося з ним у лісі, йдеться в сюжеті "Надзвичайних Новин".

"Получив сильний удар по голові. Було знято кусок скальпу. Коли я злетів на землю, вона нахилилася, викусила повністю обличчя – ніс, верхня щелепа – було все викушене", - розповідає чоловік.

Як з'ясували тамтешні лісники, неподалік місця, куди забрів Дмитро, лежала туша оленя, тож ведмедиця захищала свою здобич.

Тварина накинулася на чоловіка і одразу відгризла пів обличчя. Дмитро розповідає, відбиватися від ведмедиці не було сенсу, та вже й не мав як.

"По милості Божій вона залишила мене живим і пішла", - каже Дмитро.

Чоловік, попри стан афекту і жахливі рани, підвівся і дійшов до села, а люди, які першим його зустріли, навіть втікали з переляку, хтось навіть втрачав свідомість.

Чоловіку зробили 37 пластичних операцій, медики збирали його обличчя по частинах, деякі фрагменти навіть знайшли лісники на місці нападу. Реабілітацію проходить Дмитро і досі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зафіксовано кілька нападів бурих ведмедів на свійських тварин. Через це лісники закликали місцевих жителів утриматись від походу в ліс.

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