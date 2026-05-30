Ведмедиця завадила киянину чкурнути до Румунії через гори: відео
Щоб уникнути небезпеки, чоловік заліз на дерево і звідти викликав допомогу.
Мешканець Києва намагався незаконно перетнути кордон у бік Румунії, проклавши маршрут гірською місцевістю поза пунктами пропуску. Під час нічного переходу він несподівано зіткнувся з ведмедицею.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.
Щоб уникнути небезпеки, чоловік заліз на дерево і звідти викликав допомогу. На виклик оперативно прибули прикордонники Мукачівського загону. На той момент тварина вже зникла з місця події.
Чоловіка безпечно зняли з дерева та доправили до підрозділу. Стосовно нього складено адмінпротокол.
