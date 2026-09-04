Ведмідь серед ночі налякав ціле село: тварина бігала вулицями і заходила на подвір’я (відео)

Ведмідь. / © Getty Images

Реклама

У селі Нижня Апша, що біля Солотвино, у Закарпатській області вночі 1 вересня помітила ведмедя. Тварина блукала вулицями населеного пункту та заходила на подвір’я місцевих жителів.

Про це повідомило видання Mukachevo.net.

Реклама

Ведмедя зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як він перебігає центральну дорогу, рухається вулицями села, а потім заходить на територію приватних господарств.

Реклама

Очевидці розповідають, що тварина мала розгублений вигляд і, ймовірно, намагалася знайти шлях назад до лісу.

Дата публікації 12:46, 04.09.26 Кількість переглядів 50 Несподіваний гість у селі - ведмідь бігав вулицями на Закарпатті

Напади ведмедів — останні новини

У Красноярському краї РФ ведмідь загриз двох жінок, які пішли по гриби. Тіла двох 67-річної і 73-річної мешканок зі слідами нападу дикої тварини днями знайшли в лісі за кілька кілометрів від селища Підтьосово. На тлі інциденту, а також через різке збільшення випадків появи ведмедів у регіоні запровадили режим підвищеної готовності.

В Алтайських горах (РФ) ведмідь витягнув жінку з намету та вбив на очах у нареченого. Ведмідь розірвав намет, у якому перебувала пара, витягнув жінку і переніс її через річку Бія. Правоохоронців відмовилися відкривати вогонь по хижаку через нормативні обмеження.

Новини партнерів

Новини партнерів