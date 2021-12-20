Ведуча Алла Мазур подарувала онкоодужуючій матусі і її сину ялинку та будиночок

У жінки четверта стадія раку.

На свій день народження - ще восени 16 вересня, Алла Мазур у студії "Сніданку з 1+1" замість подарунків, попросила всіх, хто хоче її привітати, - переказати гроші на лікування Оксані Лисенко.

У жінки четверта стадія раку. Шанс на одужання Оксані дає лікувальна терапія.

Ведуча "ТСН.Тиждень", яка влітку втратила свою маму, близько до серця прийняла історію Оксани, адже у жінки є маленький син, і йому дуже потрібна мама.

пресслужба каналу "1+1"

Завдяки небайдужим глядачам, мамі Оксані вдалося назбирати кошти на дороговартісні ліки, які так необхідні їй для життя. Суми вистачить фактично на рік - до серпня 2022 року.

Напередодні святого Миколая, мама Оксана приїхала до Алли Мазур з сином в гості на телеканал 1+1. Довгоочікувана зустріч відбулась з міцними обіймами і подарунками!

"Одному маленькому хлопчику ми з вами змогли допомогти зберегти найдорожчу людину на планеті - маму. Побачити цю красиву молоду жінку з синочком Захарчиком напередодні Дня Святого Миколая – був найкращий подарунок для мене самої. І - справжнє диво, яке здійснили ви, дорогі мої друзі! Так хочеться, щоб цей маленький розумний хлопчик дорослішав на очах у своєї мами… Нам з вами - вдалося об'єднатися і назбирати Оксані на ліки стільки, що вистачить на рік! Дякую, за те, що цей хлопчик не втратив маму, що він може ніжно обіймати її, усміхатися у неї на ручках і радіти. А далі готуємо допомогу і на другий рік терапії", - зазначила Алла Мазур на своїй сторінці у Facebook.

Оксана подарувала Аллі квіти та цукерки. А потім ведуча провела для своїх гостей екскурсію каналом, показала свій кабінет, команду та студію ТСН, де до речі на Оксану та Захарчика чекав сюрприз, - знайомство з Лідою Таран, яка у той час готувалася до виходу в ефір. Після Алла показала мамі та сину студію "Сніданку" та "Твого Дня".

пресслужба каналу "1+1"

Алла Мазур підготувала подарунки до свята - ялинку у горщику, улюблений конструктор, що так хотів Захарчик, та дитячий будиночок, вігвам, з принтом улюблених мультгероїв – "Щенячий патруль".

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

"Великий сюрприз для нас влаштували! Дякуємо за це, а ще більше вдячні всім за допомогу. Без підтримки глядачів та Алли, нам було б вкрай важко зібрати гроші на ліки. Завдяки вашій підтримці я живу зі своїм сином, я просто маю звичайне життя, не прошу кожен день гроші на свої ліки, не думаю кожної хвилині де взяти ці кошти, бо сума надзвичайно важка для нас, ми самі її ніде не знайшли б. Дякую за звичайне життя! Його часто ніхто не цінує - те, що маєш, а в ось таких ситуаціях розумієш, як дуже цінно мати просто день зі своїми рідними, і все це завдяки Аллі та підтримці кожного, хто відгукнувся на прохання нам допомогти. Якби не було б вашої підтримки, і Алла про нас не розповіла… Без допомоги глядачів ми не змогли б придбати ці ліки. Дякуємо! Дитина щаслива і я щаслива завдяки вам усім!" - поділилась своїми емоціями Оксана Лисенко.

Також Оксана розповіла, як почувається. За її словами, вже краще, але спершу було важко, потім організм адаптувався. З побічних дій від ліків залишилась втома, але з цим, як каже Оксана, можна жити і робити все що хочеться.

Зазначимо, в Оксани — четверта стадія раку яєчників. Вона вже пережила сім курсів хіміотерапії й декілька операцій. І боротьба триває. Щоби не дати хворобі прогресувати, Оксана мусить приймати препарат, який Україна не закуповує. Що два місяці на нього треба 165 тисяч гривень. Це шанс і для Захара. Він дуже хоче, щоб мама була поруч. Якнайдовше.

Збережемо маму для сина

Потрібен ще другий курс терапії - на другий рік

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Лисенко Олександр Вікторович (чоловік Оксани)