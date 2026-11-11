Ведуча Наталі Салонік та пошкоджене внаслідок ДТП авто / © Колаж ТСН.ua

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У ніч проти 8 листопада ведуча проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ Наталі Салонік потрапила в серйозну автомобільну аварію.

Про пережите вона розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram, поділившись подробицями аварії та станом здоров’я.

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За словами Наталі, аварія сталася, коли вона поверталася зі знімань. Ведуча перебувала на задньому сидінні автомобіля та спала. Прокинулася від того, що машину почало сильно крутити. За лічені секунди автомобіль втратив керування, а сильний удар супроводжувався спрацюванням подушок безпеки.

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Після аварії медики діагностували у Наталі забої, а також перелом шийного відділу хребта між четвертим і п’ятим хребцями зі зміщенням. Ця ділянка хребта, зокрема, впливає на рухливість рук. Наразі рух правою рукою ведучої супроводжується болем. Наталі готується до операції.

«Дивлюсь на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім«, — поділилася Наталі, додавши, що безмежно вдячна за можливість жити та вірить, що попереду на неї чекає ще багато планів.

© Інстаграм-сторіз Наталі Салонік

© Інстаграм-сторіз Наталі Салонік

© Інстаграм-сторіз Наталі Салонік

Команда телеканалу ТЕТ та проєкту «Ближче до зірок» висловили Наталі щирі співчуття у зв’язку з пережитим і побажали сил, витримки та якнайшвидшого відновлення. До слів підтримки долучилися і глядачі телеканалу: під дописами ТЕТ у соціальних мережах люди залишають теплі слова, побажання здоров’я та підтримки для ведучої.

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