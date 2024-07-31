Ведучих 1+1 media Наталію Мосейчук та Олександра Преподобного заочно "засудили" в РФ

Цього разу стало відомо, що 29 липня басманний районний суд Москви заочно "засудив" ведучого телепроєктів 1+1 media Олександра Преподобного до восьми років колонії за статтею про так звані "фейки" про російську армію. Також після "відбуття" терміну йому заборонено адмініструвати інтернет-сторінки на чотири роки. Підставою для цього стало інтерв’ю, яке політолог та публіцист Аббаса Галлямов дав ведучому ще у квітні 2022 року на YouTube-каналі "Гроші". За словами російського слідства, Аббас, розповідаючи про обстріл Краматорська і знищення там цивільної інфраструктури та мирних жителів, поширював "хибну інформацію" про дії російських військ. Аббасу Галлямову також винесли аналогічний вирок.

"Так званий басманний суд Москви визнав мене винним за статтею "про фейки про російську армію" і вирішив, що я маю відмотати 8 років колонії. "Обвинувачення" стосуються інтерв’ю з опозиційним політологом Аббасом Галлямовим. Інтерв'ю це я записав більше двох років тому. Тоді росіяни вдарили "Точкою У" по станції "Краматорськ", від чого загинула 61 людина і 121 були поранені.

Смішно, але у московському суді мене навіть захищав якийсь "адвокат". Коротше кажучи, не погріюсь я під сонечком Геленджика, не поласую млинцем з лопати у Костромі і, найгірше, — так і не потраплю у мавзолей, хоча… Дякую за визнання, Слава Україні!", — прокоментував Олександр Преподобний.

До того ж сьогодні, 31 липня, суддя басманного суду Москви Євгенія Козлова заочно "засудила" ведучу 1+1 Марафон, інтерв’юерку Наталію Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про "розпалювання ненависті та ворожнечі". Наталії також "заборонили" адмініструвати інтернет-сторінки на термін у 4 роки.

"Зрозуміло, що ці нікчемні російські "суди" не мають жодної сили в цивілізованому світі. Їхня мета — залякати і показати всім українцям, що русскіє доберуться до кожного. Вони і справді здатні, якщо ми будемо тремтіти і забудемо неодноразове знищення нашої державності, Голодомор, приниження українців, страту нашої інтелігенції, насильну русифікацію, ґвалтування жінок та дітей, вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, розстріл “Охматдиту”, щонічні дронові і ракетні полювання на нас і 10 років війни. Колись Росія — розвалиться. А українцям судилося вижити тоді, виживемо і нині", — прокоментувала Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, що так звану справу проти Наталії Мосейчук порушили через ефір від 20 березня 2022 року, в якому вона відреагувала на повідомлення про чергове бомбардування України, нагадавши російським військовим і їхнім рідним про відповідальність.

"Такі дії РФ говорять лише про одне — її слабкість і безсилля. Вони намагаються знищувати все, що йде в розріз пропагандистській риториці кремля. Позиція 1+1 media завжди залишатиметься незмінною. Компанія спільно з працівниками, журналістами, ведучими продовжуватиме робити все можливе, щоб протидіяти російським маніпуляціям і відвертій брехні. Ми продовжуватимемо розповідати правду про злочини РФ на наших територіях, а такі “звинувачення” з боліт лише підтверджують, що ми на вірному шляху", — підкреслили в 1+1 media.

Також в 1+1 media додають, що продовжать привертати увагу всього світу до повернення в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних Росією осіб, зокрема кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, який був викрадений 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області з подвір’я власного будинку та згодом вивезений до РФ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.