Ведучими благодійного телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether стануть Тімур Мірошниченко та Катерина Осадча

21 червня, у вівторок, о 21:00 (20:00 СЕТ) у центрі Амстердаму, з Музейної площі, пройде масштабний захід на підтримку України — благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

Подія відбудеться напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі і прагне консолідувати європейську аудиторію навколо теми готовності України стати частиною родини ЄС. Також у межах марафону збиратимуться кошти через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 — на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні.

Ведучими заходу зі столиці Нідерландів, де в історичному центрі міста у форматі open-air відбуватиметься масштабний концерт з українськими та закордонними зірками найпопулярнішого пісенного конкурсу Європи, стануть Тімур Мірошниченко, який наразі веде «Сніданок з 1+1», та Катерина Осадча, авторка соціального проєкту «Знайти своїх», незмінна ведуча «Голосу країни» та «Світського життя».

Тімур ділиться своїми емоціями щодо вже третього телемарафону, ведучим якого він є, і переконаний, що подібні міжнародні благодійні ініціативи - це наш діалог з цивілізованим світом.

«В інформаційному протистоянні неможливо недооцінювати подібні заходи. Такі міжнародні події, концерти, марафони демонструють наступне: попри все, ми залишаємося людяними з абсолютно європейськими цінностями. Ми ментально знаходимось далеко попереду від свого російського сусіда», — розповідає Тімур Мірошниченко.

Серед артистів, які звертатимуться до багатомільйонної аудиторії з Музейної площі в Амстердамі, — переможці «Євробачення» Conchita Wurst та Emmelie de Forest, європейські зірки Blind Channel, S10, Malik Harris та Jeangu Macrooy. Учасниками заходу стануть українські суперзірки, які тричі принесли Україні перемогу на «Євробаченні» – Kalush Orchestra, Jamala та Ruslana, а також справжня легенда України та Європи – VERKA SERDUCHKA.

«Культурний фронт важливий і зараз час показати і ще раз голосно сказати, що Україна довела, що ми гідні бути кандидатами і в майбутньому — членами Європейського Союзу. Цей захід, напередодні саміту, де будуть ухвалювати важливе для України рішення, покликаний у великій європейській країні ще раз голосно нагадати про те, як виборює Україна свою свободу і наскільки гідна бути частиною європейської родини. Як політики заручаються підтримкою європейських лідерів, культурний фронт заручається підпискою європейських зірок, зірок «Євробачення». Ми разом покажемо, що Європа з Україною, світ з Україною і в Брюсселі не має бути жодних вагань», — додала Катерина Осадча

В Україні подію транслюватимуть усі телеканали в межах марафону "Єдині новини", регіональні телеканали Суспільного мовника та інші. Також трансляція відбуватиметься на YouTube-каналах 1+1 і Atlas Festival та платформах 1+1 Video і Vodafone TV.

Головним медіапартнером телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether є найпопулярніше ранкове шоу країни «Сніданок з 1+1», що нині транслюється на телеканалах ТЕТ та 2+2 щоденно, а також в YouTube.

Організатори телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один з найбільших медіахолдингів України 1+1 media, найбільший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Festival. Партнери проєкту — Vodafone, Mastercard Ukraine, Ощадбанк та ФК «Динамо Київ», головний медіапартнер — ранкове шоу «Сніданок з 1+1». Захід реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше команди 1+1 media та Atlas Festival спільно з партнерами реалізували вже два благодійні телемарафони Save Ukraine — #StopWar, в межах яких було зібрано понад 50 000 000 грн благодійної допомоги.