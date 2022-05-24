Ведучими благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar стануть Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Марічка Падалко

29 травня, у неділю, о 21:00 (20:00 СЕТ) одночасно з Києва та Берліна проходитиме другий благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

Мета заходу — привернути увагу світової спільноти до драматичних подій, що відбуваються в Україні, та зібрати кошти для закупки медичного обладнання 12-м закладам охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим цивільним і військовим унаслідок війни рф.

Ведучими заходу з Берліна, де біля Бранденбурзьких воріт у форматі open-air відбуватиметься масштабний концерт з українськими та закордонними артистами, стануть Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна. Ефір з Києва вестиме Марічка Падалко, ведуча ТСН (1+1).

Тимур розповідає, що, як і минулого разу під час телемарафону у Варшаві, очікує на великий відгук міжнародної аудиторії:

«Вірю, що ми консолідуємо навколо телемарафону велику кількість людей, адже зараз так важливо робити все можливе, аби Україна не зникала з порядку денного ні в Європі, ні в решті цивілізованого світу. Тому разом з колегами докладаємо до цього максимальних зусиль», — коментує свою участь у проєкті Тимур Мірошниченко.

Загалом 15 артистів виступлять наживо під час телемарафону. Серед них — переможці Євробачення Kalush Orchestra, швейцарський гурт Kadebostany, литовці Beissoul & Einius та найпопулярніші українські артисти — Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, alyona alyona та інші. Усі вони популяризуватимуть фандрайзинг через глобальну ініціативу United24. Зібрані до, під час та після заходу донати будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров'я.

«Наразі моє життя представляє собою багато виступів на великі впливові аудиторії європейців із закликами писати, говорити та продовжувати перераховувати гроші в Україну, бо в самих українців вже майже не залишилося, що жертвувати, - їм та їхнім сімʼям треба зараз виживати. Тому щиро розраховую на максимальний розголос і увагу наших закордонних друзів. Це зараз дуже потрібно» , - ділиться думками Маша Єфросиніна.

З Києва у межах телемарафону виступатимуть гурт Антитіла, Onuka та Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки.

«Такі концепти як ковток свіжого повітря для тих, хто бореться за Україну на всіх фронтах — від бійців першої лінії оборони до волонтерів в тилу. Коли люди віддають всі сили і емоції на боротьбу, дуже потрібно чимось себе підтримувати. Та і підтримка всього світу теж має свої межі, але подібні акції всі межі щоразу посувають. Я впевнена, що так станеться і цього разу», - додала Марічка Падалко.

Долучайтеся до перегляду телемарафону Save Ukraine — #StopWar уже цієї неділі та допомагайте наближати Перемогу разом. Подію транслюватимуть телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер та Рада, платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ та 1+1 Video, а також YouTube-канали 1+1 та Atlas Festival.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, футбольного клубу "Динамо Київ", Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.