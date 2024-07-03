Ведучий 1+1 Україна Єгор Гордєєв різко засудив чоловіка, який образив ветерана на протезах

Гордєєв розкритикував дії чоловіка щодо ветерана.
Ведучий "Сніданку з 1+1" на "1+1 Україна" Єгор Гордєєв засудив дії чоловіка, який образив лікаря-ветерана в Одесі.
Так, Мережею шириться відео, де чоловік образив ветерана на протезах. Роликом поділився військовий та ветеринар Олексій Притула. На відео видно, як під час прийому в лікарні, чоловік з пуделем негативно відреагував на Олексія, коли побачив, що той на протезах.
"Це відбулося під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати дописи про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це поодинокий випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма", - підписав ролик Олексій.
Ведучий Єгор Гордєєв у своєму Telegram-каналі теж поділився цим відео і відреагував на ситуацію. Гордєєв розповів, що одесит Олексій - батько, чоловік, ветеринар - пішов на війну влітку 2022 hjre, визволяв Ізюм і втратив кінцівки під час чергової евакуації бійців внаслідок прильоту касетного снаряда. Гордєєв зазначив, що таке ставлення до ветеранів війни, які ризикують життям та захищають Україну, просто неприпустиме.
"Олексій знову ветеринар після тривалої реабілітації й протезування. Ясно, що приходять різні люди, і різні тварини. Але, як це не дивно, тварини різність в ураженому стані сприймають краще і цивілізованіше за деяких людей. Це не про українців, не про якісь міста, не про війну, це про цивілізаційний код, який треба нарешті скласти і тільки потім говорити про те, куди ми рухаємось", - написав Гордєєв.
Нагадаємо, нещодавно гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізується до лав ЗСУ. Шоумен зізнався, коли вирушить на службу.
Читайте також: