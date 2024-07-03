Ведучий 1+1 Україна Єгор Гордєєв різко засудив чоловіка, який образив ветерана на протезах

Ведучий "Сніданку з 1+1" на "1+1 Україна" Єгор Гордєєв засудив дії чоловіка, який образив лікаря-ветерана в Одесі.

Так, Мережею шириться відео, де чоловік образив ветерана на протезах. Роликом поділився військовий та ветеринар Олексій Притула. На відео видно, як під час прийому в лікарні, чоловік з пуделем негативно відреагував на Олексія, коли побачив, що той на протезах.

В Одесі чоловік в ветеринарній клініці обматюкав ветерана на протезах

"Це відбулося під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати дописи про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це поодинокий випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма", - підписав ролик Олексій.

Ведучий Єгор Гордєєв у своєму Telegram-каналі теж поділився цим відео і відреагував на ситуацію. Гордєєв розповів, що одесит Олексій - батько, чоловік, ветеринар - пішов на війну влітку 2022 hjre, визволяв Ізюм і втратив кінцівки під час чергової евакуації бійців внаслідок прильоту касетного снаряда. Гордєєв зазначив, що таке ставлення до ветеранів війни, які ризикують життям та захищають Україну, просто неприпустиме.

Лікар-ветеран Олексій Притула з родиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Олексій знову ветеринар після тривалої реабілітації й протезування. Ясно, що приходять різні люди, і різні тварини. Але, як це не дивно, тварини різність в ураженому стані сприймають краще і цивілізованіше за деяких людей. Це не про українців, не про якісь міста, не про війну, це про цивілізаційний код, який треба нарешті скласти і тільки потім говорити про те, куди ми рухаємось", - написав Гордєєв.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізується до лав ЗСУ. Шоумен зізнався, коли вирушить на службу.

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

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