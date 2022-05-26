Ведучий Даніель Салем наважився удочерити дитину, яка втратила батьків під час війни

Відомий український телеведучий Даніель Салем зізнався, що прийняв серйозне рішення – після війни він удочерить дитину.

Даніель Салем, який від початку війни вступив до лав тероборони, розповів, що наважився на рішучий крок – ведучий має намір вдочерити дитину, яка втратила батьків внаслідок вторгнення РФ до України.

Даніель Салем зараз служить у теробороні / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

У програмі "Вечір з Україною" Салем зізнався, що у нього за час служби були ситуації, коли неодноразово доводилося евакуювати дітей і після того, як він побував у дитячій обласній лікарні, ведучий визначився з рішенням:

"Це так само, як було прийняте мною рішення, 24 я чітко знав, де я опинюся, куди я піду. Я вважаю, що ми - українці, велика нація! На нас зараз поклалася величезна відповідальність - не підвести нашу країну, наших батьків, міста. Одне з таких рішень, яке мене піднесе зсередини, і дасть мені мотивацію рухатися далі, це я вирішив, що я хочу саме вдочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків. Під час війни це неможливо зробити, але можна стати опікуном. І після того, як все закінчиться, вона стане офіційно моєю донькою. Може, всиновлю, може це буде хлопчик я не знаю", - сказав Салем.

Даніель Салем з донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем з донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Він також зізнався, що його дружина ще не знає про його рішення, втім Салем впевнений, що кохана його підтримає:

"Я гадаю, вона підтримає. Це не пояснити... Треба розуміти, що є людські життя, які залишаться просто на свавілля долі. Якщо ти можеш зробити для себе щось. Адже ми це робимо для себе, першою чергою. Треба розуміти, за що нам вся ця війна. Якщо ми не можемо допомогти близьким, тоді це все дарма. Треба допомагати. Неважливо, де ти служиш, чим займаєшься. Я порахував своєю місією дати життя дитині, яка втратила батьків", - пояснив ведучий.

Даніель Салем з дружиною

Він зізнався, що сам ріс без батьків і як важливо, аби у дитини були мама і тато.

Зазначимо, що Даніель Салем одружений та має доньку Санта-Луну.

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