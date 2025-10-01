Ведучий телемарафону у прямому ефірі оголосив про свою мобілізацію (відео)

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як / © скриншот з відео

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це ведучий сказав у ефірі телемарафону.

«А зараз коротке, фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії „Єдиних новин“. Я вирішив мобілізуватися«, — заявив Карп’як.

Ведучий додав, що ще від 2022 року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні. Однак що далі, то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу — її треба якось наближати.

«Її треба якось наближати в лавах, очевидно, Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі Десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися», — розповів Карп’як.

Нагадаємо, торік український телеведучий «Вікон» СТБ та «Фактів» ICTV Орест Дрималовський під час прямого ефіру заявив, що йде на фронт. Ведучий був мобілізований до лав ЗСУ.

Дрималовський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, де відзначився винятковою службою і був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті». У серпні 2025 року Дрималовський став новим речником Міністерства оборони України.