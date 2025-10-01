- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
Ведучий телемарафону у прямому ефірі оголосив про свою мобілізацію (відео)
Ведучий Вадим Карп’як вирішив приєднатися до лав Сил оборони, сподіваючись служити у восьмому корпусі ДШВ.
Ведучий телемарафону Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Про це ведучий сказав у ефірі телемарафону.
«А зараз коротке, фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії „Єдиних новин“. Я вирішив мобілізуватися«, — заявив Карп’як.
Ведучий додав, що ще від 2022 року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні. Однак що далі, то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу — її треба якось наближати.
«Її треба якось наближати в лавах, очевидно, Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі Десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися», — розповів Карп’як.
Нагадаємо, торік український телеведучий «Вікон» СТБ та «Фактів» ICTV Орест Дрималовський під час прямого ефіру заявив, що йде на фронт. Ведучий був мобілізований до лав ЗСУ.
Дрималовський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, де відзначився винятковою службою і був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті». У серпні 2025 року Дрималовський став новим речником Міністерства оборони України.