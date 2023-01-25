Веганське, халяльне, кошерне меню: Резніков після скандалу анонсував реформу харчування в ЗСУ

Міністр оборони розповів про розмову з нардепами з антикорупційного комітету ВР навколо скандалу щодо закупівель продуктів та анонсував нову реформу харчування в ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков має намір запровадити в ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню для ЗСУ, в основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. За його словами, це поширений у НАТО підхід. Окрім того, міністр вважає, що така система допоможе зменшити кількість зловживань.

Про це Резніков розповів на своїй сторінці у Facebook.

Розмова Резнікова з антикорупційним комітетом ВР щодо скандалу

Насамперед міністр оборони поінформував, що напередодні, 24 грудня, спілкувався з членами парламентського Комітету з питань антикорупційної політики на тему закупівлі послуг харчування для Збройних сил України. Він запевнив, що надав нардепам усі відповіді щодо скандалу навколо закупівель Міністерства оборони.

"Я відповів на усі запитання і ознайомив народних депутатів з документами. Щоб наші парламентарі мали об’єктивну картину і могли сформувати своє бачення проблематики, яка є важливою для суспільства. Зокрема, усі мали можливість переконатися, що яєць по 17 грн за штуку в контрактах Міноборони не існує. За такою ціною закупівлі не здійснювалися і не планувалися", - написав міністр оборони.

Резніков нагадав про звільнення з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького через скандал із продуктовими закупівлями Міноборони.

"Я поінформував народних депутатів про угоди з постачальниками та помилки в цих документах, які були знайдені наприкінці грудня, внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані в Держказначействі. Тобто юридична процедура за ними була зупинена. Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а в січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького", - зазначив він.

За його словами, для уточнення окремих цінових параметрів в угодах замовлено експертизу спеціалізованого державного інституту Міністерства юстиції. Впродовж цього тижня планується зареєструвати уточнені угоди в Державному казначействі.

"Я пояснив депутатам специфіку закупівлі послуги харчування Міністерством оборони. Зокрема, розповів про досвід та складнощі, з якими ми зараз стикаємося, працюючи за системою каталогу. Ця система, запроваджена у 2016 році, стала певною революцією, яка дозволила покінчити у ЗСУ з радянською практикою харчування. Пам’ятаю цю радянську систему харчування ще з часів служби в армії. Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальними якісно-кількісними характеристиками – "м’ясо", "птиця" тощо. Коли солдат повинен отримувати 1,7 кг їжі на добу, без урахування хліба. Так само вона передбачає, що армія повинна мати свої свинарники, ферми, закуповувати раз на рік картоплю та їсти її весь рік, перебираючи гнилу тощо", - зазначив Резніков.

За його словами, зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начальники продовольчих військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу.

"Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини в каталозі 7 найменувань, що передбачає різні ціни. Дана система в цілому працює, кількість скарг на якість харчування незначна, хіба що на відсутність деяких екзотичних фруктів. Навпаки – багато позитивних відгуків. Але це занадто велика дискреція, у якій зловмисники шукають лазівки. Ми повинні їх закрити. Першим викликом у сфері забезпечення харчування ЗСУ для мене була ліквідація монополії. Це завдання вирішене, попри опір", - запевняє він.

За його словами, 2021 року багатомільярдний ринок харчування військовослужбовців ЗСУ контролювала одна компанія, а 2022 року постачальників вже було шість. Станом на 2023 рік із 14 компаній, з якими велися перемовини, укладено контракти з 8-ма.

Уніфікована система меню

"Новим завданням є створення правил, які покликані виключити можливість змов та зловживань на місцях між представниками бізнесу та начпродами військових частин. Скажімо, нещодавно ДБР викрила історію, коли представник постачальника та начпрод розкрадали продовольство. Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню, в основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід", - заявив міністр.

Яким буде меню для ЗСУ

Резніков додав, що хоче розробити меню, яке відповідатиме особливостям військових з різних видів ЗСУ.

"Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчування у польових умовах на фронті та в пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Так само в наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди", - сказав він.

Міністр оборони додав, що на засіданні антикорупційного комітету ВР озвучив зобов’язання запровадити нове меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання визначено як пріоритетне.

Скандал із Міноборони щодо закупівель

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито значно завищує ціни під час закупівлі продуктів харчування для військових. У Міноборони таку інформацію одразу ж заперечили і заявили, що це "брехня та маніпуляція".

Через скандал із продуктовими закупівлями звільнили з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

Окрім того, після початку скандалу з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов.

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