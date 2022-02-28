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Вели переговори з Росією: на Харківщині затримали мера, його заступника та начальника поліції через зраду України

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Вели переговори з Росією: на Харківщині затримали мера, його заступника та начальника поліції через зраду України

Associated Press

Інших зрадників розстрілюватимуть на місці.

У Харківській області затримали мера міста Південного Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції і дільничного інспектора - вони вели переговори з окупантом та зрадили Україну. 

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє собі переговори із ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "Розстрілювати будуть на місці". У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо!" - наголосив Олег Синєгубов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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