Вели переговори з Росією: на Харківщині затримали мера, його заступника та начальника поліції через зраду України

Вели переговори з Росією: на Харківщині затримали мера, його заступника та начальника поліції через зраду України

Інших зрадників розстрілюватимуть на місці.

У Харківській області затримали мера міста Південного Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції і дільничного інспектора - вони вели переговори з окупантом та зрадили Україну.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє собі переговори із ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "Розстрілювати будуть на місці". У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо!" - наголосив Олег Синєгубов.