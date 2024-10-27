Журналіст і ексбранець Кремля Станіслав Асєєв наголосив, що в Україні існує велика проблема з відсутністю демобілізації.

В Україні існує велика проблема дезертирства, "яка вже перевищила 100 тис. осіб" через відсутність демобілізації серед військових ЗСУ.

Про це сказав український журналіст і колишній полонений росіян Станіслав Асєєв, який служив у лавах 109 окремої бригади територіальної оборони, в інтерв'ю виданню Le Monde.

Саме відсутність демобілізації призводить до збільшення випадків дезертирства, вважає Станіслав Асєєв, який пішов добровольцем на фронт, а днями повідомив, що звільняється із ЗСУ.

"Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною", – сказав Асєєв.

За його словами, в лавах ЗСУ все частіше трапляються випадки дезертирства через, як він вважає, почуття несправедливості, що виникає в українських військових.

Наразі існує величезна потреба в поповненні армії. Асєєв заявив, що чоловіки бояться бути призваними на фронт і деякі з них нелегально залишають країну.

"Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі... І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство", – зазначив він.

Владі в Україні потрібно вирішити питання про поступову демобілізацію, додав Асєєв. Він вважає, що справедливо буде звільняти від служби стільки ж солдатів, скільки призивається в армію.

Чіткі терміни служби: Асєєв відповів, що може переконати ухилянтів у необхідності мобілізації

За словами військового, становлення чітких ермінів служби має вирішальне значення навіть для піхоти, якій пропонують укладати короткі контракти.

"Якщо людина йде в піхоту, вона знає, що не проживе й трьох років. Поки це нескінченна система, скільки б осіб ми в неї не взяли, вони будуть демотивовані та неефективні", – зазначив він.

Нагадаємо, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов висловив думку про демобілізацію, зазначивши, що служба має мати чіткий термін.

Раніше повідомлялося, що до Ради внесли законопроєкт про демобілізацію військових віком до 25 років, які мали статус "обмежено придатний" і яких мобілізували до армії під час дії воєнного стану.

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