"Величезна солянка змін, куди вписали все": нардепка про мобілізаційний законопроєкт

Соломія Бобровська наголосила, що лише частина ідей в законопроєкті мають право на життя.

Народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала ухвалений у першому читанні законопроєкт про мобілізацію і зауважила, що це "величезна солянка змін, куди вписали все, що ліпиться до купи і все що ні".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Частина ідей дійсно хороші і мають право на життя, але є ряд питань, які є принциповими для держави і на які досі немає відповідей", - зазначила вона.

Бобровська також додала, що сьогодні на Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не прийшов ані міністр оборони Рустем Умєров, ані Генеральний штаб, ні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Не знаю, може це була така недолугість запрошення або небажання голови комітету йти в реальне обговорення законопроєкту, так як повинно було б бути – по статейно і з розумінням як це буде працювати. Але відповідно принципові питання не було кому ставити, а одне з найважливіших – щодо терміну служби. Це базова річ і вимога військовослужбовців – банальне розуміння терміну служби – 36 місяців , 48 чи якась градація для тих, хто безвилазно виконує задачіі в зоні бойових дій. Будемо відверті – вижити, до прикладу, в Кринках безлімітну кількість часу на грані фантастики", - додала вона.

Нагадаємо, Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Коли закон може набути чинності.

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