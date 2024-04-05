Величезний штраф або позбавлення волі за відмову від медогляду: нардеп розставив крапки над “і”

Історія про величезні штрафи та кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду для чоловіків призовного віку отримала продовження. Так, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Бакумов повідомив, що такі зміни не очікуються, а розміри штрафів будуть суттєво зменшені.

Відповідний допис нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Щодо інформації, яка поширюється в ЗМІ та телеграм-каналах стосовно того, що чоловікам призовного віку світить 5 років тюрми за відмову від медичного огляду (внесення змін до Кримінального кодексу України в законопроєкті №10379). Цей законопроєкт розписаний для підготовки на мене, тому готую його до розгляду парламентом згідно з резолюціями керівництва”, – написав він.

Бакумов повідомив, що було проведено робочі наради народних депутатів з представниками Міністерства оборони та командування Збройних сил України.

“У мене є достатньо підстав вважати, що комітет виключить усі зміни до кримінального закону. Жодних змін. А розміри штрафів, запропонованих проєктом у Кодекс України про адміністративні правопорушення, будуть суттєво зменшені, дуже суттєво. Жодних сотень тисяч гривень”, – резюмував він.

Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде ухвалено нову норму законодавства в законі про мобілізацію, в якій пропонується карати позбавленням волі на строк до п’яти років за відмову від проходження медичного огляду. Народний депутат України Максим Бужанський написав, що для таких порушників застосовуватимуть великий адміністративний штраф, але не позбавлення волі.

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