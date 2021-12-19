Велика Британія не відправлятиме війська до України для захисту від нападу Росії

Велика Британія не відправлятиме війська до України для захисту від нападу Росії

У міноборони Великої Британії говорять, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що її будуть захищати від нападу Росії.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що британських військових скоріш за все не бууть залучати для захисту України від агресії Росії, бо Україна не є членом НАТО.

Про це повідомляє BBC.

"Факт у тому, що Україна не є членом НАТО, і тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії", - сказав міністр у розмові з редактором журналу Spectator Ендрю Нілом.

Міністр зауважив, що Україна знає про те, що Лондон не збирається відправляти війська для її захисту.

"Що ж, вони самі по собі?" - запитав його журналіст, на що Воллес знову відповів, що Україна не є членом НАТО.

Міністр підкреслив, що Британія та її союзники "докладають усіх дипломатичних зусиль, щоб не допустити ескалації".

Нагадаємо, що нова міністерка оборони Німеччини розповіла, які санкції загрожують Кремлю.

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