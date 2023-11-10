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Велика Британія підготувала українських бійців раніше зявленого терміну: яка їхня кількість

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Велика Британія підготувала українських бійців раніше зявленого терміну: яка їхня кількість

Військовий та Грант Шаппс

Активна співпраця між країнами триває.

Велика Британія підготувала 30 тисяч українських військових. Щобільше, поставлене завдання виконане на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано.

Про це написав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на своїй сторінці в X (Twitter).

"Велика Британія підготувала більше українських новобранців, ніж обіцяла – сьогодні ми перейшли нашу річну мету в 30 тисяч на 7 тижнів раніше", – заявив голова оборонного відомства.

До процесу було залучено міжнародних партнерів, додав Шаппс, аби досягти мети.

"Ми можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми вносимо для свободи України тут у Великій Британії. Слава Україні!", – підсумував міністр оборони великої Британії.

Нагадаємо, Велика Британія разом із партнерами впроваджує План надзвичайної допомоги Україні у зимовий період на загальну суму майже 154 млн дол.

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Дата публікації
Перегляди
236
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