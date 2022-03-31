Велика Британія запровадила нові санкції проти російських діячів, військових та пропагандистів

До санкційного списку Великої Британії увійшли 14 росіян.
Велика Британія заявила, що запровадила додаткові санкції проти відомих російських діячів і військових лідерів, включаючи Сергія Брільова, пропагандиста, який володіє новинним каналом Russia Today.
Про це повідомляє The Guаrdian.
Також під санкції потрапили і інші російські діячі, серед яких генеральний директор "Газпром-Медіа" Олександр Жаров, керуючий директор RT Олексій Ніколов і керівник Міжнародного мовлення "Супутник" Антон Анісімов.
Генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого називають "Маріупольським м'ясником", також увійшов до санкційного списку 14 нових осіб.
"Війна Путіна проти України базується на потоці брехні. Британія допомогла очолити світ у викритті кремлівської дезінформації, і ця остання партія санкцій вражає безсоромних пропагандистів, які виштовхують фейкові новини та наративи Путіна. Ми будемо продовжувати вводити нові санкції, щоб посилити тиск на Росію і забезпечити програш Путіна в Україні", - прокоментувала санкції Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден в розмові з Володимиром Зеленським підтвердив, що скоро буде новий пакет санкцій проти Росії.