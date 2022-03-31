Велика Британія запровадила нові санкції проти російських діячів, військових та пропагандистів

Велика Британія запровадила нові санкції проти російських діячів, військових та пропагандистів

До санкційного списку Великої Британії увійшли 14 росіян.

Велика Британія заявила, що запровадила додаткові санкції проти відомих російських діячів і військових лідерів, включаючи Сергія Брільова, пропагандиста, який володіє новинним каналом Russia Today.

Про це повідомляє The Guаrdian.

Також під санкції потрапили і інші російські діячі, серед яких генеральний директор "Газпром-Медіа" Олександр Жаров, керуючий директор RT Олексій Ніколов і керівник Міжнародного мовлення "Супутник" Антон Анісімов.

Генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого називають "Маріупольським м'ясником", також увійшов до санкційного списку 14 нових осіб.

"Війна Путіна проти України базується на потоці брехні. Британія допомогла очолити світ у викритті кремлівської дезінформації, і ця остання партія санкцій вражає безсоромних пропагандистів, які виштовхують фейкові новини та наративи Путіна. Ми будемо продовжувати вводити нові санкції, щоб посилити тиск на Росію і забезпечити програш Путіна в Україні", - прокоментувала санкції Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден в розмові з Володимиром Зеленським підтвердив, що скоро буде новий пакет санкцій проти Росії.