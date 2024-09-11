Велика Британія вже ухвалила рішення щодо ударів Storm Shadow по Росії – The Guardian

Британці вже дозволили бити їхньою зброєю по РФ.

Ймовірно, Велика Британія вже ухвалила рішення щодо застосування Storm Shadow по Росії. Воно є позитивним.

Про це написало видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді.

"Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі з Зеленським не відбувся б, якби не було прийнято позитивного рішення щодо Storm Shadow", - зазначили джерела.

Нагадаємо, очільники дипломатичних відомств США та Британії Ентоні Блінкен та Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули до Києва.

Читайте також: