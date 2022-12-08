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Велика частина Україна стала "червоною" через повітряні тривоги: негайно в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Велика частина Україна стала "червоною" через повітряні тривоги: негайно в укриття

Фото: Pexels

У ніч проти 8 грудня 2022 року в чималій кількості областей нашої держави оголошена повітряна тривога.

Станом на 00:27 8 грудня 2022 року повітряна тривога оголошена у низці областей України - Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській тощо.

Звуки вибухів близько опівночі пролунали у Херсоні та Миколаєві згідно з повідомленням місцевих ЗМІ. Херсон за попередньою інформацією опинилося під обстрілом ворожої артилерії. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях та безпечних місцях, не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. 

Оновлено: близько 00:32 пішли відбої у частині з вказаних областей. 

Нагадаємо, що минулої ночі вночі було чимало повітряних тривог в Україні, адже була загроза обстрілу іранськими безпілотниками. 

Під обстріл ворога отрапила Дніпропетровщина, куди 7 грудня росіяни скерували вісім дронів.

Також росіяни намагалася атакувати і Житомирщину безпілотниками Shahed-136. На щастя, їх вдалося збити на півночі області.

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Дата публікації
Перегляди
1126
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