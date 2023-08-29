"Велика матінка-Росія": в Ватикані пояснили, чому Папа Римський зробив скандальну заяву

Папа Римський Франциск виступив по відеозв’язку перед російською католицькою молоддю. Це викликало обурення в Україні, через що Святий Престол випустив особливе роз'яснення щодо цієї ситуації.

Про це пише російська служба BBC.

Як зазначається, Франциск виступав по відеозв'язку на заході, що пройшов у католицькій базиліці Святої Катерини в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матері Росії, крокуйте вперед із цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами”, - переказав слова Папи прессекретарь МЗС України Олег Ніколенко.

Пізніше в заяві Ватикану у відповідь на розгорівшийся скандал заявили:

“Папа мав намір заохотити молодих людей зберігати і просувати все, що є позитивного у великій російській культурній та духовній спадщині, і точно не звеличувати імперіалістичну логіку та урядових осіб, згаданих як орієнтири історичних періодів”, — йдеться у заяві Ватикану.

Пізніше з заявою виступив і рупор Кремля Пєсков:

“Понтифік знає російську історію, і це дуже добре. Вона дійсно глибока, має глибоке коріння. Ця спадщина потрібна постійно нести в нашу молодь, нагадувати їм про це”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що глава УГКЦ очікує пояснень від Папи щодо його заяви про "спадкоємців великої матінки-Росії".