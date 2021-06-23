Велика партія металургійної сировини була затримана завдяки співпраці українських митників і казахських дипломатів

Велика партія металургійної сировини була затримана завдяки співпраці українських митників і казахських дипломатів

Провезти партію феросиліцію через українську митницю порушники хотіли за допомогою підробленого сертифіката якості.

Скориставшись інформацією, яку надало Посольство Республіки Казахстан в Україні, співробітники Департаменту боротьби з контрабандою та протидії митним порушень Держмитслужби України не дозволили вивезти з митної території країни 55 тонн феросиліцію, нібито казахстанського походження. Цю речовину використовують як легуючу добавку, за допомогою якої виплавляють електротехнічні, ресорно-пружинні, корозійно і жаростійку сталь.

Провезти партію феросиліцію через українську митницю порушники хотіли за допомогою підробленого сертифіката якості. Про що українських митників і попередили співробітники казахського посольства.

Виявилося, що одне з українських підприємств дійсно надало 12 травня фальшивий сертифікат для митного оформлення феросиліцію, який збиралися відправити до Великої Британії.

Одеська митниця, яка безпосередньо займалася перевіркою документів, склала протокол про правопорушення, передбачене ст. 483 Митного кодексу — переміщення товарів з приховуванням від митного контролю.

55 тон феросиліцію митники вилучили і розмістили на складі. Там ця партія буде зберігатися до рішення суду у справі про порушення митних правил.

"Взаємодія з різними уповноваженими структурами країн-партнерів, обмін інформацією про автентичність документів — це ефективний інструмент протидії митним порушенням", — зазначив заступник голови Держмитслужби України Руслан Черкаський.

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