Велика пожежа під Львовом: масштабне займання загрожує екологічною катастрофою

Існує загроза, що вогонь може поширитися на лісовий масив.

Поблизу міста Львів, у селі Підбірці, спалахнула масштабна пожежа сухої трави, яка охопила 5000 квадратних метрів.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які намагаються локалізувати загоряння та не допустити його подальшого розповсюдження.

У мерії Львова вкотре закликають мешканців не спалювати сухостій, адже це не лише шкодить навколишньому середовищу, а й є незаконним. За такі дії паліям загрожують штрафи у кілька тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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